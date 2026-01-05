Sport
A hajrában rabolt pontot a Chelsea a Manchester Citytől
Amikor már mindenki zsebben érezte a hazai sikert
A londoni együttestől a héten menesztették Enzo Maresca vezetőedzőt, akinek helyét ideiglenesen Calum McFarlan vette át, irányításával pedig - Enzo Fernandez 94. percben szerzett góljának köszönhetően - pontot szerzett a Chelsea.
A Manchester City a bajnokságban eddig csak a nyitófordulóban veszített pontokat otthon, azóta mostanáig sorozatban nyolc győzelmet aratott.
Premier League, 20. forduló: Manchester City-Chelsea 1-1 (1-0,) korábban: Fulham-Liverpool FC 2-2 (1-0), Everton-Brentford 2-4 (0-1), Newcastle United-Crystal Palace 2-0 (0-0), Tottenham Hotspur-Sunderland 1-1 (1-0,) Leeds United-Manchester United 1-1 (0-0), szombaton játszották: Brighton-Burnley 2-0 (1-0), Wolverhampton Wanderers-West Ham United 3-0 (3-0), Bournemouth-Arsenal 2-3 (1-1), Aston Villa-Nottingham Forest 3-1 (1-0).
A tabella: 1. Arsenal 20 48 pont 2. Manchester City 42, 3. Aston Villa 42, 4. Liverpool FC 34, 5. Chelsea 31...20. Wolverhampton Wanderers 6.