Sport

A Barcelona győzött a katalán derbin

Pedriék a hajrában izzadták ki a sikert

 2026. január 4. vasárnap. 9:54
A Barcelona idegenben 2-0-ra legyőzte az Espanyolt a spanyol labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának városi rangadóján, szombat este.

A Barcelona győzött a katalán derbin
Jogos Lewandowskiék gólöröme, F. Lopez kétszer is kiszolgálta társait
Fotó: NurPhoto via AFP/Urbanandsport/Joan Valls

A hajráig gól nélküli döntetlenre állt a mérkőzés, aztán Dani Olmo a 86., majd idénybeli kilencedik góljával a 37 éves Robert Lewandowski a 90. percben volt eredményes. A Barcelona sorozatban nyolcadik győzelmét aratta a bajnokságban, és megerősítette vezető helyét a tabellán, az Espanyol viszont öt győzelem után kapott ki.

La Liga, 18. forduló: Celta Vigo-Valencia 4-1 (1-0), Osasuna-Athletic Bilbao 1-1 (1-0), Elche-Villarreal 1-3 (1-2), Espanyol-FC Barcelona 0-2 (0-0), pénteken játszották: Rayo Vallecano-Getafe 1-1 (1-0).

Vasárnap játsszák: Sevilla-Levante 14.00, Real Madrid-Real Betis 16.15, Alavés-Real Oviedo 18.30, Real Mallorca-Girona 18.30, Real Sociedad-Atlético Madrid 21.00.

Az állás: 1. FC Barcelona 49 pont, 2. Real Madrid 42, 3. Villarreal 38, 4. Atlético Madrid 37, 5. Espanyol 33...20. Levante 10.

