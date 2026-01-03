Sport
Idegenbeli Milan-győzelemmel kezdődött az év
Fotó: Alessandro Tocco / NurPhoto / NurPhoto via AFP
A portugál válogatott csatár combsérülése miatt kihagyta csapata legutóbbi három mérkőzését, péntek este viszont újra a kezdőcsapatban szerepelt. Csereként pályára lépett a 24-szeres német válogatott csatár, Niclas Füllkrug is, akit a Milan a mérkőzés előtt vett kölcsön az angol West Ham Unitedtől az idény végig.
Győzelmével a milánói együttes augusztus vége óta veretlen a bajnokságban, és átvette a vezetést.
Serie A, 18. forduló:
Cagliari-AC Milan 0-1 (0-0)