Idegenbeli Milan-győzelemmel kezdődött az év

Az AC Milan Rafael Leao góljával 1-0-ra legyőzte idegenben a Cagliarit az olasz labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának egyetlen pénteki mérkőzésén.

A portugál válogatott csatár combsérülése miatt kihagyta csapata legutóbbi három mérkőzését, péntek este viszont újra a kezdőcsapatban szerepelt. Csereként pályára lépett a 24-szeres német válogatott csatár, Niclas Füllkrug is, akit a Milan a mérkőzés előtt vett kölcsön az angol West Ham Unitedtől az idény végig.

Győzelmével a milánói együttes augusztus vége óta veretlen a bajnokságban, és átvette a vezetést.

Serie A, 18. forduló:

Cagliari-AC Milan 0-1 (0-0)