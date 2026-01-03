2026. január 8., csütörtök

Sport

Idegenbeli Milan-győzelemmel kezdődött az év

MH/ MTI
 2026. január 3. szombat. 0:47
Frissítve: 2026. január 3. 1:42
Az AC Milan Rafael Leao góljával 1-0-ra legyőzte idegenben a Cagliarit az olasz labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának egyetlen pénteki mérkőzésén.

Fotó: Alessandro Tocco / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A portugál válogatott csatár combsérülése miatt kihagyta csapata legutóbbi három mérkőzését, péntek este viszont újra a kezdőcsapatban szerepelt. Csereként pályára lépett a 24-szeres német válogatott csatár, Niclas Füllkrug is, akit a Milan a mérkőzés előtt vett kölcsön az angol West Ham Unitedtől az idény végig.

Győzelmével a milánói együttes augusztus vége óta veretlen a bajnokságban, és átvette a vezetést.

Serie A, 18. forduló:
Cagliari-AC Milan 0-1 (0-0)

