Fontos döntést hozott Mbappé

Kylian Mbappé, a Real Madrid támadója kihagyja a Real Betis elleni, vasárnapi találkozót a spanyol labdarúgó-bajnokságban, hogy megadja a felépülés esélyét az Atlético Madrid elleni, csütörtöki Spanyol Szuperkupa-elődöntőre.

A 27 éves francia világbajnok futballista bal térdének rándulása miatt kényszerül pihenőre, amelyről Xabi Alonso, a királyi gárda vezetőedzője beszélt szombaton.

„Biztosan hiányolni fogjuk Kyliant, ugyanakkor hiszünk azokban, akik pályára lépnek holnap” - utalt a tréner a vasárnap 16.15-kor kezdődő La Liga-mérkőzésre. Mbappé kapcsán pedig azt emelte ki, mindent megtesznek a mielőbbi visszatéréséért és bíznak abban, hogy már a városi rivális ellen pályára léphet Szaúd-Arábiában.

A Real Madrid a pontvadászatban a második helyen várja első idei találkozóját, lemaradása négy pont a címvédő és éllovas FC Barcelona mögött. A katalán gárda ugyancsak érdekelt lesz jövő héten abban, hogy bejusson a Spanyol Szuperkupa fináléjába, ezt szerdán az Athletic Bilbao ellen harcolhatja ki.