 2026. január 2. péntek. 10:01
A 45 éves, volt világelső Venus Williams szabadkártyát kapott az ausztrál nyílt teniszbajnokság szervezőitől.

Venus Williams visszatér
Venus Williams 45 évesen tudott főtáblás meccset nyerni
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Scott Taetsch

A hétszeres Grand Slam-győztes öt év szünet után tér vissza Melbourne-be, ahol 28 éve indult el először, és a torna történetének legidősebb főtáblás női játékosa lesz. Az eddigi korrekordot a japán Date Kimiko tartotta, aki 2015-ben 44 évesen a nyitókörben búcsúzott. A 33. profi idényét kezdő amerikai sztár kétszer jutott el a döntőig az Australian Openen, de mindkétszer alulmaradt húgával, Serenával szemben. Az idei viadal előtt a hobarti felkészülési tornán vesz részt.

Venus Williams 1994-ben, a kaliforniai Oaklandben debütált a profik között, azóta pedig legalább két WTA-tornán játszott minden évben. Egyesben legutóbb az augusztusi US Openen láthatták a szurkolók. New Yorkban az első fordulóban búcsúzott, miután három szettben kikapott a 11. helyen kiemelt cseh Karolina Muchovától.

Az Australian Open főtáblás küzdelmei január 18-án rajtolnak.

