Sérülés miatt lemarad a téli olimpiáról Katharina Liensberger

 2026. január 2. péntek. 23:36
Súlyos sérülést szenvedett edzésen, így lemarad a februári milánó-cortinai téli olimpiáról Katharina Liensberger, az osztrákok ötkarikás aranyérmes alpesisízője.

Sérülés miatt lemarad a téli olimpiáról Katharina Liensberger
Sérülés miatt lemarad a játékokról az olimpiai bajnok Katharina Liensberger
Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA / AFP

A 28 esztendős műlesikló-specialistának a bukása következtében eltört a sípcsontja azon része, amely a térddel találkozik, sérült továbbá a meniszkusza és az oldalszalagja is. A baleset egy óriás-műlesikló edzés közben történt az ausztriai Sankt Michaelben. Liensbergert pénteken meg is műtötték, így nem vehet részt a téli ötkarikás játékokon, amelyeken a női alpesisízők versenyeit Cortina d'Ampezzóban rendezik. Itt Liensberger öt évvel ezelőtt két világbajnoki címet is nyert, majd a 2022-es pekingi olimpián aranyérmes volt a csapatversenyben, műlesiklásban pedig a dobogó második fokára állhatott fel.

A téli játékokat február 6. és 22. között rendezik meg Olaszországban.

