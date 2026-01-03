2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Nyilatkozott a Liverpool vezetőedzője

Arne Slot szerint néha varázslatra lenne szüksége a csapatnak

MH/MTI
 2026. január 3. szombat. 2:57
Megosztás

Arne Slot vezetőedző szerint csapatának, a bajnoki címvédő, három magyar játékost foglalkoztató Liverpoolnak néha „varázslatra” lenne szüksége ahhoz, hogy meg tudja nyerni a szoros meccseket az angol labdarúgó-bajnokságban.

Nyilatkozott a Liverpool vezetőedzője
A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot
Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP

A holland tréner együttese pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta, a hétmeccses veretlenségi sorozatuk ellenére is jelenleg kétszereplős a bajnoki címért zajló versenyfutás a listavezető Arsenal és a Manchester City között.

„Az Aston Villa is közel van, de azzal, hogy kikapott az Arsenaltól, nőtt a hátránya. Reálisan nézve a két klub jelenleg elég távol van tőlünk, így nekünk most nem is velük kell foglalkoznunk” – elemezte a helyzetet a negyedik helyen álló Liverpool vezetőedzője.

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin együttesének a szezon felénél 12 pont a hátránya az Arsenalhoz és nyolc a manchesteriekhez képest.

„Néha varázslatra van szükséged ahhoz, hogy megnyerd a szoros meccseket. Minden találkozó nehéz, a csapatok közel vannak egymáshoz, és bár többször is mi vagyunk a jobbak, ez nem mindig elég” – jelentette ki Slot, hozzátéve, hogy az elmúlt fordulókban a helyzetkialakítással gyűlt meg leginkább a bajuk.

A Liverpool legutóbb 0-0-s döntetlent játszott a Leeds Uniteddal, vasárnap pedig a Fulham otthonában lép pályára ismét.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink