Megszakadt a Manchester City győzelmi sorozata
November 2-a után ismét pályára lépett az aranylabdás Rodri
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP
A második helyen álló vendégcsapat - amelyben a szünetben november 2-a után ismét pályára lépett az aranylabdás Rodri - sorozatban aratott hat győzelem után vesztett újra pontokat.
A másik esti mérkőzésen, a Brentford-Tottenham londoni összecsapáson sem esett gól.
Premier League, 19. forduló:
Brentford-Tottenham Hotspur 0-0
Sunderland-Manchester City 0-0
Liverpool FC-Leeds United 0-0
Crystal Palace-Fulham 1-1 (1-0)
Burnley-Newcastle United 1-3 (1-2)
Chelsea-Bournemouth 2-2 (2-2)
West Ham United-Brighton 2-2 (2-1)
Nottingham Forest-Everton 0-2 (0-1)
Arsenal-Aston Villa 4-1 (0-0)
Manchester United-Wolverhampton Wanderers 1-1 (1-1)