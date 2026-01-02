2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Megszakadt a Manchester City győzelmi sorozata

MH/ MTI
 2026. január 2. péntek. 6:59
Megosztás

A Manchester City döntetlent játszott a Sunderland otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójában.

Megszakadt a Manchester City győzelmi sorozata
November 2-a után ismét pályára lépett az aranylabdás Rodri
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A második helyen álló vendégcsapat - amelyben a szünetben november 2-a után ismét pályára lépett az aranylabdás Rodri - sorozatban aratott hat győzelem után vesztett újra pontokat.

A másik esti mérkőzésen, a Brentford-Tottenham londoni összecsapáson sem esett gól.

Premier League, 19. forduló:

Brentford-Tottenham Hotspur 0-0

Sunderland-Manchester City 0-0

Liverpool FC-Leeds United 0-0

Crystal Palace-Fulham 1-1 (1-0)

Burnley-Newcastle United 1-3 (1-2)

Chelsea-Bournemouth 2-2 (2-2)

West Ham United-Brighton 2-2 (2-1)

Nottingham Forest-Everton 0-2 (0-1)

Arsenal-Aston Villa 4-1 (0-0)

Manchester United-Wolverhampton Wanderers 1-1 (1-1)

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink