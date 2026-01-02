Megszakadt a Manchester City győzelmi sorozata

A Manchester City döntetlent játszott a Sunderland otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójában.

A második helyen álló vendégcsapat - amelyben a szünetben november 2-a után ismét pályára lépett az aranylabdás Rodri - sorozatban aratott hat győzelem után vesztett újra pontokat.

A másik esti mérkőzésen, a Brentford-Tottenham londoni összecsapáson sem esett gól.