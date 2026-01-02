Íme az év sportolói

A férfiaknál Kopasz Bálint kajakos, Kós Hubert úszó és Szoboszlai Dominik labdarúgó, míg a nőknél Csikós Zsóka kajakos, valamint Márton Luana és Márton Viviana tekvandós került a legjobb három közé a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) által 68. alkalommal kiírt Év sportolója-szavazásán.

Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára (k) és Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) elnöke (b) átadta az Év közösségi sporteseménye díjat az országos kiterjedésű labdarúgótorna, a Fete ob-ért Bőle Tamásnak, a Felzárkózó települések program sportszakterületi vezetőjének, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sportegyesülete (Máltai SE) elnökének a 68. Nemzeti Sport Gála 2025 nyolc kategóriája három-három versenyben maradt jelöltjének a bejelentésén az M4 Sportnak a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Kunigunda útjai stúdiójában 2026. január 2-án. A Magyar Sportújságírók Szövetsége január 12-én az Operaházban rendezi meg a Nemzeti Sport Gála díjátadóját

Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, valamint Csisztu Zsuzsa alelnök pénteken az M4 Sport csatorna élő műsorában jelentette be a nyolc kategória három-három versenyben maradt jelöltjét.

Szöllősi György jelezte, hogy a sorrend 461 szavazat alapján alakult ki, és azt is elmondta, hogy idén kétfordulós lesz a szavazás, és a három jelöltre péntektől (mától) a január 12-én a Magyar Állami Operaházban sorra kerülő Nemzeti Sport Gála kezdetéig lehet szavazni. Az MSÚSZ elnöke bejelentette azt is, hogy a sztárvendég az olimpiai és hatszoros világbajnok rúdugró ukrán Szerhij Bubka lesz.