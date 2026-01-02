Fullham stadionjában lép pályára a Liverpool

Szoboszlai Dominik (b) és Kerkez Milos (k) is pályára lépett a 2026-os év első liverpooli meccsén

A tabella negyedik helyén álló Vörösök csütörtökön a Leeds elleni hazai 0-0-lal kezdték meg a 2026-os évet, akkor Szoboszlai Dominik kezdőként végigjátszotta a találkozót, míg Kerkez Milos a 66. percben lépett pályára. A vasárnapi folytatásban Nyugat-Londonba utaznak a liverpooliak, akik – korábbi gyengélkedésüket feledtetve – már hét forduló óta veretlenek a bajnokságban. A Fulham sincs rossz formában, az elmúlt négy meccséből hármat megnyert, egyet pedig döntetlennel zárt, s jelenleg a 11. helyet foglalja el. A két gárda az elmúlt két évben ötször vívott tétmeccset, és intő jel lehet Szoboszlaiék számára, hogy ezekből csak kettőn tudtak győzni.

A négypontos előnnyel listavezető Arsenal még sosem nyerte meg a Premier League-et azután, hogy újévkor a tabella élén állt, ezt az „átkot” szeretnék megtörni az idén az Ágyúsok, akiknek a végső diadalát most 79 százalékra becsülik az elemzők. Az első idei lépés efelé a Bournemouth elleni siker lehet, amely a 15. pozíciót foglalja el.

A forduló vasárnapi rangadóján a klubvilágbajnok és ötödik helyezett Chelsea a második Manchester City vendége lesz. Premier League,

20. forduló:

szombat:

Aston Villa-Nottingham Forest 13.30

Brighton-Burnley 16.00

Wolverhampton Wanderers-West Ham United 16.00

Bournemouth-Arsenal 18.30

vasárnap:

Leeds United-Manchester United 13.30

Everton-Brentford 16.00

Fulham-Liverpool 16.00

Newcastle United-Crystal Palace 16.00

Tottenham Hotspur-Sunderland 16.00

Manchester City-Chelsea 18.30

A tabella:

1. Arsenal 19 37-12 45 pont

2. Manchester City 19 43-17 41

3. Aston Villa 19 30-23 39

4. Liverpool 19 30-26 33

5. Chelsea 19 32-21 30

6. Manchester United 19 33-29 30

7. Sunderland 19 20-18 29

8. Everton 19 20-20 28

9. Brentford 19 28-26 27

10. Crystal Palace 19 22-21 27

11. Fulham 19 26-27 27

12. Tottenham Hotspur 19 27-23 26

13. Newcastle United 19 26-24 26

14. Brighton 19 28-27 25

15. Bournemouth 19 29-35 23 1

6. Leeds United 19 25-32 21

17. Nottingham Forest 19 18-30 18

18. West Ham United 19 21-38 14

19. Burnley 19 20-37 12

20. Wolverhampton Wanderers 19 11-40 3