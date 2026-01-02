Sport
Fullham stadionjában lép pályára a Liverpool
Szoboszlaiék folytatják sikeresorozatukat?
A tabella negyedik helyén álló Vörösök csütörtökön a Leeds elleni hazai 0-0-lal kezdték meg a 2026-os évet, akkor Szoboszlai Dominik kezdőként végigjátszotta a találkozót, míg Kerkez Milos a 66. percben lépett pályára. A vasárnapi folytatásban Nyugat-Londonba utaznak a liverpooliak, akik – korábbi gyengélkedésüket feledtetve – már hét forduló óta veretlenek a bajnokságban. A Fulham sincs rossz formában, az elmúlt négy meccséből hármat megnyert, egyet pedig döntetlennel zárt, s jelenleg a 11. helyet foglalja el. A két gárda az elmúlt két évben ötször vívott tétmeccset, és intő jel lehet Szoboszlaiék számára, hogy ezekből csak kettőn tudtak győzni.
A négypontos előnnyel listavezető Arsenal még sosem nyerte meg a Premier League-et azután, hogy újévkor a tabella élén állt, ezt az „átkot” szeretnék megtörni az idén az Ágyúsok, akiknek a végső diadalát most 79 százalékra becsülik az elemzők. Az első idei lépés efelé a Bournemouth elleni siker lehet, amely a 15. pozíciót foglalja el.
A forduló vasárnapi rangadóján a klubvilágbajnok és ötödik helyezett Chelsea a második Manchester City vendége lesz. Premier League,
20. forduló:
szombat:
Aston Villa-Nottingham Forest 13.30
Brighton-Burnley 16.00
Wolverhampton Wanderers-West Ham United 16.00
Bournemouth-Arsenal 18.30
vasárnap:
Leeds United-Manchester United 13.30
Everton-Brentford 16.00
Fulham-Liverpool 16.00
Newcastle United-Crystal Palace 16.00
Tottenham Hotspur-Sunderland 16.00
Manchester City-Chelsea 18.30
A tabella:
1. Arsenal 19 37-12 45 pont
2. Manchester City 19 43-17 41
3. Aston Villa 19 30-23 39
4. Liverpool 19 30-26 33
5. Chelsea 19 32-21 30
6. Manchester United 19 33-29 30
7. Sunderland 19 20-18 29
8. Everton 19 20-20 28
9. Brentford 19 28-26 27
10. Crystal Palace 19 22-21 27
11. Fulham 19 26-27 27
12. Tottenham Hotspur 19 27-23 26
13. Newcastle United 19 26-24 26
14. Brighton 19 28-27 25
15. Bournemouth 19 29-35 23 1
6. Leeds United 19 25-32 21
17. Nottingham Forest 19 18-30 18
18. West Ham United 19 21-38 14
19. Burnley 19 20-37 12
20. Wolverhampton Wanderers 19 11-40 3