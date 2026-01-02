2026. január 8., csütörtök

Eb-lázban ég a férfi vízilbabda-válogatott

Jövő szombaton rajtol a belgrádi torna

 2026. január 2. péntek. 12:32
A jövő szombaton rajtoló belgrádi Európa-bajnokságra készülő magyar férfi vízilabda-válogatott háromnapos villámtornára utazott a bosznia-hercegovinai Trebinjébe.

Bosznia-Hercegovinában kezdi az új esztendőt a magyar férfi vízilabda-válogatott
Fotó: Facebook/VLV - magyar férfi vízilabda-válogatott

A magyar szövetség pénteki tájékoztatása szerint Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese a görögökkel kezd, majd a franciák következnek, akikkel majd az Eb-nyitányon is összecsap. A viadalt három nap alatt bonyolítják le úgy, hogy két hármas csoportba osztották a csapatokat, aztán a kialakuló sorrend alapján a zárónapon a két csoportelső találkozik a döntőben, a másodikak a bronzmeccsen, a harmadikak pedig az 5. helyért küzdenek meg.

A másik ágon a világbajnoki címvédő spanyol, az olimpiai bajnok szerb, valamint az olasz válogatott szerepel. A magyarok gyakorlatilag ugyanazzal a kerettel vágtak neki az utazásnak, amellyel a rotterdami tornán szerepeltek a múlt héten, egy csere történt: Dala Döme helyett a sérüléséből felépült Nagy Ádám tartott a többiekkel.

„Láttuk az eddigi mérkőzéseken, min kell dolgoznunk, milyen hibákat kell kijavítani, az újévi edzésen is erre fektettük a fő hangsúlyt, és most Trebinjében is az a cél, hogy az eddigi hibákat kiszűrjük és próbáljuk azt a szintet négy negyeden át tartani, amit a horvátok ellen az első félidőben sikerült Rotterdamban” – fogalmazta meg várakozásait Varga Zsolt.

A torna három meccsén az is eldől, hogy ki lesz az a 15 játékos, akit végül az Eb-re nevez majd a kapitány – a jelenlegi, 18-as keretből hárman maradnak majd ki. Az Európa-bajnokság jövő szombaton rajtol Belgrádban, a nemzeti csapat a máltaiakkal, a franciákkal és a montenegróiakkal szerepel egy csoportban.

A trebinjei csapat:

Kapusok:

Csoma Kristóf, Vogel Soma

Mezőnyjátékosok:

Angyal Dániel, Batizi Benedek, Burián Gergely, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Kovács Péter, Manhercz Krisztián, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Szalai Péter, Tátrai Dávid, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vigvári Vince, Vismeg Zsombor

