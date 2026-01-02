Bondár Anna győzelemmel kezdte az idényt

A 28 éves játékos - aki világranglistán elfoglalt 74. helyével a legjobb magyar a női rangsorban - pénteken az ausztráliai verseny kvalifikációjában kezdte meg az idényt, és az ukrán Anhelina Kalinyinával (127.) csapott össze. Előző két találkozójukat a top 25-ben is megfordult ellenfél nyerte. A harmadik csatában két-két brékkel jutottak el 4:4-ig, de innentől már csak Bondár tudott játékot hozni a nyitószettben. A folytatásban a szeghalmi születésű sportoló 5:4-nél elszalasztott egy mérkőzéslabdát fogadóként, de a játszmát lezáró rövidítésben már egyértelműen ő volt jobb, és végül 1 óra 57 perc alatt 6:4, 7:6 (7-3)-ra győzött.

A főtábláért a selejtezőben negyedik helyen kiemelt Bondárnak az amerikai Katie Volnyetsszel (93.) kell majd megküzdenie, akitől kikapott korábbi egyetlen meccsükön.