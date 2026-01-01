2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Már hatszáz gólnál jár Stamkos

Nincs megállás a jégen

MH/MTI
 2026. január 1. csütörtök. 11:15
Megosztás

Steven Stamkos, a Nashville Predators csatára megszerezte 600. gólját az észak-amerikai prof jégkorongligában (NHL), csapata pedig 4-2-re győzött a Vegas Golden Knights otthonában az óév utolsó napján.

Már hatszáz gólnál jár Stamkos
Steven Stamkos
Fotó: AFP/Getty Images North America/Ethan Miller

A 35 éves játékos a 22., aki elérte ezt a határt, az aktívak között csak a washingtoni Alekszandr Ovecskin (912) és a pittsburghi Sidney Crosby (645) szerepel előtte a sorban. Volt egy másik jubiláns is a játéknapon: a kanadai olimpiai válogatottba is beválasztott Nathan MacKinnon a 400. gólját ütötte, amivel a Colorado Avalanche (illetve jogelőd Quebec Nordiques) történetében a harmadik - csak Joe Sakic (645) és Michel Goulet (456) előzi meg.

A sorozatban kilencedik sikerüket arató, listavezető denveriek 6-1-re verték a St. Louis Bluest úgy, hogy Valerij Nyikuskin mesterhármast lőtt.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink