Már hatszáz gólnál jár Stamkos

Steven Stamkos, a Nashville Predators csatára megszerezte 600. gólját az észak-amerikai prof jégkorongligában (NHL), csapata pedig 4-2-re győzött a Vegas Golden Knights otthonában az óév utolsó napján.

A 35 éves játékos a 22., aki elérte ezt a határt, az aktívak között csak a washingtoni Alekszandr Ovecskin (912) és a pittsburghi Sidney Crosby (645) szerepel előtte a sorban. Volt egy másik jubiláns is a játéknapon: a kanadai olimpiai válogatottba is beválasztott Nathan MacKinnon a 400. gólját ütötte, amivel a Colorado Avalanche (illetve jogelőd Quebec Nordiques) történetében a harmadik - csak Joe Sakic (645) és Michel Goulet (456) előzi meg.

A sorozatban kilencedik sikerüket arató, listavezető denveriek 6-1-re verték a St. Louis Bluest úgy, hogy Valerij Nyikuskin mesterhármast lőtt.