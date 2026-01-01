Kiderült, hol folytatja Varga Barnabás

Sajtóinformációk szerint Varga Barnabás egy 4,5 millió eurós megállapodás keretei között hagyhatja el a budapesti klubot.

Varga 1,85 méteres termetével klasszikus középcsatárként érvényesül a kapu előtt, kiemelkedően erős a fejjátékban

Görög sajtóinformációk szerint az AEK Athén és a Ferencváros hivatalosan is megegyezett Varga Barnabás átigazolásáról, így a magyar válogatott csatár a görög klub mezét viselheti majd januártól.

A hírt a SPORT24 hozta nyilvánosságra, nagy elvárásokat megfogalmazva Varga érkezésével kapcsolatban.

Varga 1,85 méteres termetével klasszikus középcsatárként érvényesül a kapu előtt, kiemelkedően erős a fejjátékban, és rendkívül hatékony a befejezések terén – részletezte a görög lap.

Varga Barnabás a jelenlegi szezonban a magyar bajnokságban 17 mérkőzésen 10 gólt szerzett, ezzel a liga második legeredményesebb játékosa. Az Európa Ligában a csatár hat találkozón négy gólt jegyzett, így nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is bizonyította gólérzékenységét.

A görög lap információi szerint az AEK 4,5 millió eurós megállapodást köthetett a Ferencvárossal, így Varga Barnabás három és fél évre a görög klub játékosává válhat.

Az athéni klub szurkolói számára a szezon egyik legvártabb átigazolásáról van szó, ugyanis minden jel arra mutat, hogy a magyar csatár jelentősen erősítheti majd a görög csapat támadósorát – írta meg a Mandiner.