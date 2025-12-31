2026. január 8., csütörtök

Előd

Sérülés miatt több hét kihagyás vár Kylian Mbappéra

MH/ MTI
 2025. december 31. szerda. 18:14
Legalább három hét pihenőre kényszerül Kylian Mbappé, a Real Madrid francia világbajnok labdarúgója, mert kificamodott a bal térde.

Fotó: AFP/Franck Fife

A spanyol fővárosi klub a rándulásról beszámoló közleményében kitért rá, hogy a támadó állapotát a közeljövőben újra értékelik majd, ugyanakkor egy a játékoshoz közel álló forrás szerint a külső szalagja sérült Mbappénak.

A francia válogatott csapatkapitánya - aki szerdán MRI-vizsgálaton esett át - több mérkőzésről is hiányozhat a spanyol bajnokságban, s az is valószínű, hogy a szaúdi Dzsiddában január 7. és 11. között esedékes spanyol Szuperkupát is kihagyja majd, akárcsak a Monaco elleni, január 20-i Bajnokok Ligája-összecsapást.

