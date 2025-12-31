Milánó 2026: A legnagyobb sztárok a kanadai hokiválogatott keretében

Óév utolsó napján hozták nyilvánosságra a februári milánói téli olimpiára készülő kanadai férfi jégkorong-válogatott keretét, amelyben egyértelműen a legnagyobb sztárok kaptak helyet.

A 2026-os milánói cortinai téli olimpiai játékokra február 6. és 22. között, a téli paralimpiai játékokra pedig március 6. és 22. között kerül sor

Nemcsak a kétszeres olimpiai bajnok Sidney Crosby, az elmúlt két idényben Stanley Kupa-döntős Connor McDavid, vagy a Coloradóval bajnok Nathan MacKinnon lesz ott az ötkarikás játékokon, hanem a mostani idényben remeklő, még csak 19 éves Macklin Celebrini is.

A San Jose Sharks fiatalja McDavid (Edmonton Oilers) és MacKinnon (Colorado Avalanche) mögött jelenleg a harmadik helyen áll a pontlistán az észak-amerikai profiligában (NHL). A hátvédeknél a világ legjobbjának tartott coloradói Cale Makar sem hiányzik.

Az elmúlt két olimpiáról az NHL-esek távolmaradtak, ugyanakkor a jelenlétükben megvívott legutóbbi két olimpián, 2010-ben Vancouverben és 2014-ben Szocsiban egyaránt Kanada győzött.

A kanadaiak február 12-én kezdik a játékokat a csehek ellen. A keretből csak a 36 éves Crosby - aki a 2010-es döntőben a hosszabbításban talált be az ősi rivális amerikaiak ellen - és a 38 esztendős Drew Dougthy játszott már olimpián.

A 25-ös keretből 16-an nyertek Stanley Kupát - összesen 22 alkalommal -, és 19-en ott voltak az idén februárban rendezett NHL-es Négy Nemzet Tornán, amelyen Kanada győzött.

A most megnevezett 25 játékos csak rendkívüli esetben - például sérülés miatt - maradhat ki a csapatból.

A kanadai keret: kapusok: Jordan Binnington (St. Louis Blues), Darcy Kuemper (Los Angeles Kings), Logan Thompson (Washington Capitals)

hátvédek: Drew Doughty (Los Angeles Kings), Thomas Harley (Dallas Stars), Cale Makar (Colorado Avalanche), Josh Morrissey (Winnipeg Jets), Colton Parayko (St. Louis Blues), Travis Sanheim (Philadelphia Flyers), Shea Theodore (Vegas Golden Knights), Devon Toews (Colorado Avalanche)

csatárok: Macklin Celebrini (San Jose Sharks), Anthony Cirelli (Tampa Bay Lightning), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins), Brandon Hagel (Tampa Bay Lightning), Bo Horvat (New York Islanders), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche), Brad Marchand (Florida Panthers), Mitch Marner (Vegas Golden Knights), Connor McDavid (Edmonton Oilers), Brayden Point (Tampa Bay Lightning), Sam Reinhart (Florida Panthers), Mark Stone (Vegas Golden Knights), Nick Suzuki (Montreal Canadiens), Tom Wilson (Washington Capitals)