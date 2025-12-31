Az Arsenal parádés második félidővel nyerte a rangadót

Az Arsenal ezúttal is magabiztosan tartotta otthon a 3 pontot és bebiztosította vezető helyét a Premier League élén

A londoni találkozó első fele gól nélküli, kiegyenlített futballt hozott, a fordulás után aztán a hazaiak villámgyorsan kétgólos előnybe kerültek, a folytatásban pedig uralták a meccset, melyen Gabriel, Martin Zubimendi, Leandro Trossard és Gabriel Jesus is betalált.

A birminghami együttesnek ezzel lezárult a nagy sorozata, amely során megszakítás nélkül 11 tétmérkőzésen, közte nyolc bajnoki találkozón győzött.

Az ötödik helyen álló Chelsea továbbra is gödörben van, amit ezúttal a 15. Bournemouth tudott kihasználni és meglepetésre elvitt egy pontot riválisa otthonából. A Manchester United viszont nem tudta kihasználni a Chelsea botlását, ugyanis hazai pályán csak döntetlent ért el a sereghajtó Wolverhampton Wanderers ellen, így maradt a hatodik.

Premier League, 19. forduló: Burnley-Newcastle United 1-3 (1-2), Chelsea-Bournemouth 2-2 (2-2), West Ham United-Brighton 2-2 (2-1), Nottingham Forest-Everton 0-2 (0-1), Arsenal-Aston Villa 4-1 (0-0), Manchester United-Wolverhampton Wanderers 1-1 (1-1).