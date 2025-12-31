A Joker februárban térhet vissza

A Denver Nuggets pótolhatatlan magasembere, az NBA legértékesebb játékosának (MVP) háromszor megválasztott Nikola Jokic megsérült a Miami Heat elleni hazai alapszakasz-meccsen, miután saját játékostársa, Spencer Jones véletlenül rálépett a lábára, és láthatóan befelé csavarodott a bal térde.

Nikola Jokic (b) elleni védekezés szinte minden csapat számára megoldhatatlan feladatot jelent

A Joker becenévre hallgató 30 éves szerb kosaras - aki pénteken 56 pontot dobott - sántikálva hagyta el a pályát és később már nem is tudott visszatérni.

David Adelman vezetőedző - akinek Aaron Gordont, Cameron Johnsont és Christian Braunt is nélkülöznie kell sérülés miatt - elmondta, a probléma súlyosságát a keddi MRI-vizsgálat állapítja majd meg.

Jokic 21 ponttal, nyolc gólpasszal és öt lepattanóval zárta az első két negyedet, ezzel ő lett csapata legeredményesebb tagja. A mostani idényben eddig meccsenként átlagosan 29,9 pontot és 12,4 lepattanót szerzett, illetve 11,1 gólpasszt adott, és 16 alkalommal ért el tripla-duplát.

A Nuggets keddi bejelentése szerint kulcsjátékosánál a bal térdízület túlfeszítését diagnosztizálták, egy hónapot biztosan ki kell hagynia - ez 16 mérkőzést jelent -, utána pedig ismét megvizsgálják a sérült testrészt. Ha gyógyultnak nyilvánítják, akár a februári All-Star gála előtt visszatérhet a pályára.