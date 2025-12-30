Vas Blanka negyedik helyen előszilveszterezett

Egy hónapos kihagyás után karácsony előtt közvetlenül tért vissza a terepkerékpáros versenyzéshez Vas Blanka, a szünet hasznos volt, a magyar bringás jó formába került. Előbb a Telenet Superprestige sorozat keretében Heusden-Zolderben lett második, majd világbajnoki széria gaverei állomásán végzett negyedikként, míg kedden a villanyfényes diegemi pályán – a Superprestige-szériában – lett szintén negyedik.

Blankának a hatkörös viadal elején nehézségei akadtak, miközben a holland Puck Pieterse tört az élre. Vas aztán nagyot küzdött az elemekkel, igyekezett felzárkózni, ugyanakkor a homokos és a mély, saras részek is feladták a leckét, nem beszélve az éles kanyarokról - tudósított az nso.hu.

A második helyen Marie Scheriber haladt, az utolsó előtti körnél úgy tűnt, beérheti Pietersét, de a holland nem engedte ki kezéből a győzelmet, neki egyébként ebben az idényben ez volt az első diadala. Harmadikként Ceylin Alvarado tekert, Vas ugyan próbált tapadni, hátránya tizenöt másodperce is lecsökkent, de nem tudta igazán megközelíteni, így negyedikként zárta az utolsó 2025-ös versenyét. Bruchner Regina is megmérette magát, a fiatal kerékpáros 31. lett.

A Superprestige-sorozat január 3-án folytatódik Gullegemben, míg Zonhoven egy nappal később vk-futamnak ad otthont.