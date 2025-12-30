Sport
Vas Blanka negyedik helyen előszilveszterezett
A hangulatos diegemi terepkerékpáros viadalon 29 másodperc választotta el a magyar bringást a dobogótól
Blankának a hatkörös viadal elején nehézségei akadtak, miközben a holland Puck Pieterse tört az élre. Vas aztán nagyot küzdött az elemekkel, igyekezett felzárkózni, ugyanakkor a homokos és a mély, saras részek is feladták a leckét, nem beszélve az éles kanyarokról - tudósított az nso.hu.
A második helyen Marie Scheriber haladt, az utolsó előtti körnél úgy tűnt, beérheti Pietersét, de a holland nem engedte ki kezéből a győzelmet, neki egyébként ebben az idényben ez volt az első diadala. Harmadikként Ceylin Alvarado tekert, Vas ugyan próbált tapadni, hátránya tizenöt másodperce is lecsökkent, de nem tudta igazán megközelíteni, így negyedikként zárta az utolsó 2025-ös versenyét. Bruchner Regina is megmérette magát, a fiatal kerékpáros 31. lett.
A Superprestige-sorozat január 3-án folytatódik Gullegemben, míg Zonhoven egy nappal később vk-futamnak ad otthont.
TELENET SUPERPRESTIGE-SOROZAT, DIEGEM
Nők: 1. Puck Pieterse (holland, Alpecin-Deceuninck) 45:07 perc, 2. Schreiber (luxemburgi, SD Worx) 12 másodperc hátrány, 3. Alvarado (holland, Fenix-Deceuninck) 47 mp h., 4. Vas Blanka (SD Worx) 1:16 perc h., …31. Bruchner Regina (MVM VESC) 4:50 p h.
Az összetett állása: 1. Aniek van Alphe (holland, Seven Racing) 71 pont, 2. Van der Heijden (holland, Crelan-Corendon) 62, 3. Fauquenet (francia) 61, …8. Vas 29