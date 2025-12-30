Sorsoltak a Magyar Kupában

A Szolnok–Alba párharc után most is már a negyeddöntőben elbúcsúzik egy végső győzelemre is esélyes együttes a férfi kosárlabda Magyar Kupában.

Előrehozott döntőnek is mondható a Szolnok–Alba párharc a férfi Magyar Kupában, amely negyeddöntőjének sorsolást kedden tartották meg a honi szövetségben. Már nem meglepetés, hogy egy olyan párharc is bekerült a kínálatba, amely után egy potenciális győztes elbúcsúzik és nem kerül be a négyes döntőbe. Legutóbb a címvédő Olaj járt pórul és találkozott a Falcóval idegenben, míg 2024-ben és 2023-ban a fehérváriak átkozhatták balszerencséjüket, hiszen mindkétszer Szombathelyre kellett menniük a negyeddöntőben (végül mindkétszer kikaptak).

Az NB I-es címvédő piros-feketék és az Alba aktuális kupamérkőzését különlegessé teszi, hogy utóbbit immár az előző idényben a Szolnokot bajnoki aranyéremig vezető Oliver Vidin irányítja. A szerb szakember 2024-ben kupát nyert a Szolnokkal, majd idén az NB I-ben is csúcsra ért a Tisza-partiakkal, akik 2018 után lettek ismét bajnokok.

A címvédő Falco a Kaposvárral játszik – a sárga-feketékkel kapcsolatos keddi hír, hogy centert cseréltek, a brit Jubrille Belo helyére a lett VEF Riga (a Szolnok csoportkörös BL-ellenfele) Puerto Ricó-i válogatott játékosa, Arnaldo Toro érkezett.

A kupába 26 év után visszatérő Honvéd hazai pályán fogadhatja a Debrecent, míg a legutóbbi bronzérmes Paks a Sopront fogadja. A Szolnok–Alba párharc győztese a Paks–Sopron duó továbbjutójával találkozik az elődöntőben, míg a másik ágon Honvéd/DEAC–Falco/Kaposvár elődöntőt rendeznek.