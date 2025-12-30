Nem a címvédő tinisztárt segítette a közönség, de Littler így is győzött

A dartsvilágbajnokság hétfői játéknapjának esti programjában előbb Josh Rock jutott utolsóként a legjobb tizenhat közé, majd a nyolcaddöntő is kezdetét vette két meccsel: Ryan Searle továbbra is szettveszteség nélkül menetel tovább a londoni vb-n, a címvédő Luke Littler pedig a korábbi világbajnok Rob Crosst legyőzve jutott a nyolc közé - tudósított az nso.hu .

Hétfő este elindult a negyedik kör, vagyis a nyolcaddöntők sorozata. Az első meccsen a negyedik kiemelt Stephen Buntingot kiejtő James Hurrell talélkozott azzal a Ryan Searle-lel, aki eddig egy szettet sem veszített a vb-n. Nos, most sem. Hurrell erre a meccsre elfogyott, Searle azonban továbbra is ellenállhatatlan formában van: úgy nyert 4:0-ra, hogy 100.57-es átlagot dobott kereken 50 százalékos kiszállózás mellett.

A fő meccsen a világbajnoki címvédő, első számú kiemelt, toronymagas esélyes Luke Littler a korábbi szintén világbajnok honfitársával, Rob Crosszal találkozott. A csörtét megelőzte utóbbi részéről egy kis üzengetés, jelezte, nem fél még mindig tinédzser ellenfelétől, a meccsen pedig a közönség is mellé állt. A meccs ugyan Cross-breakkel indult, Littler így is behúzta a szettet, utána azonban következett az egyenlítés, s felseljett a kérdés: meccs lesz ebből?

Aztán Littler innen ellépett 3:1-re, de így is lett, mert Rob Cross egy fantasztikus bullos kiszállóval szépített 3:2-re, s bizony volt nyila a döntetlenhez is a következő szettben. Azt már nem csinálta meg, Littler pedig hozta klasszisát, fordított a szettben, s 4:2-re nyert, továbbjutott. A vb-címvédő 106.58-as átlaggal és 43 százalékos kiszállózással zárt, továbbra is megállíthatatlannak tűnik, mégha a dolgát meg is nehezítette Cross, aki egyébként 99-es körátlaggal és 40 százalékos kiszállózással fejezte be a meccset.

Littler a meccs után csípős megjegyzést is tett az ellenséges (inkább Crossért szorító) közönség felé: „Ti fizettetek azért, hogy ma itt legyetek, ez pedig csak az én pénzdíjamat növeli.”

4. FORDULÓ

James Hurrell (angol, 89.51)–Ryan Searle (angol, 20., 100.57) 0:4

Luke Littler (angol, 1., 106.58)–Rob Cross (angol, 17., 98.92) 4:2

A KEDDI PROGRAM (december 30.)

13.40: Luke Woodhouse (angol, 25.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

14.55: Jonny Clayton (walesi, 5.)–Andreas Harrysson (svéd)

16.10: Justin Hood (angol)–Josh Rock (északír, 11.)

ESTE

20.10: Charlie Manby (angol)–Gian van Veen (holland, 10.)

21.25: Michael van Gerwen (holland, 3.)–Gary Anderson (skót, 14.)

22.40: Luke Humphries (angol, 2.)–Kevin Doets (holland)