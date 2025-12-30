Londoni csapathoz szerződhet Tóth Alex?

Tóth Alex iránt már most jelentős érdeklődés mutatkozik külföldről, ám a Fradi 20 éves középpályása minden valószínűség szerint egyelőre marad zöld-fehérben és csak nyáron vált csapatot - írta meg a Mandiner .

Az egyelőre megjósolhatatlan, hogy Tóth melyik csapatban és melyik országban folytatja a pályafutását, a menedzsere, Papp Bence még december elején azt nyilatkozta a Mandinernek , hogy ügyfeléért „Európa legkomolyabb klubjai állnak sorban”.

Erre utalhat az a december 29-i, esti insta-poszt is, amelyből kiderül, hogy a játékosügynök jelenleg Londonban tárgyal, és a Chelsea stadionjának, a Stamford Bridge-nek a szomszédságából jelentkezett.

Ez persze nem jelenti egyből azt, hogy a Fradi üdvöskéje hamarosan a klubvilágbajnoki címvédő játékosa lesz, de Papp Bence nyilván nem ok nélkül tartózkodik az angol fővárosban. Korábban a Newcastle United és a Brighton érdeklődéséről lehetett hallani, ám további PL-klubok sem mondtak még le róla. Emellett több Bundesliga-élcsapat nyári kívánságlistájának is az élén szerepel Tóth Alex.

Ebben az idényben az eddigi 25 mérkőzésén két gólt és öt gólpasszt jegyzett az FTC-ben Tóth, s idén márciusban már a magyar válogatottban is bemutatkozhatott, amelyben azóta összesen kilenc meccsen lépett pályára. Értékét a mértékadó Transfermarkt piaci portál nyolcmillió euróra becsüli.