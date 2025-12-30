2026. január 8., csütörtök

Ha Szilveszter, akkor irány a Kincsem Park!

Ismét sztárparádéval fűszerezett Ügetőszilveszterre várják a lósport szerelmeseit

MH/MTI
 2025. december 30. kedd. 9:19
Immár 26 éves az Ügetőszilveszter, melyet hagyományosan az év utolsó napján rendeznek a fennállása centenáriumát ünneplő Kincsem Parkban. Az első futamra 13 órától kerül sor, a program pedig 21 órakor tűzijátékkal zárul.

Idén is sztárparádé lesz az Ügetőszilveszteren, mivel a hagyományokhoz hűen a Zenthe Ferenc Emlékversenyben és a Bubik István Emlékversenyben hajtanak a meghívott hírességek, így például Baji Balázs és Urbán Flórián is.

Összesen tíz ügető- és három agárfutam várja az érdeklődőket, akiknek a szórakozását két diszkóhelyszín és Rakonczai Imre koncert is garantálja, de lesz díjlovas- és puszta ötös-, valamint csikós bemutató is.

A helyszínen a belépő ára a felnőtteknek 8, a diákoknak 6 ezer forint, 14 éven aluliaknak pedig ingyenes.

