Ha Szilveszter, akkor irány a Kincsem Park!
Ismét sztárparádéval fűszerezett Ügetőszilveszterre várják a lósport szerelmeseit
Idén is érdemes lesz kilátogatni az ügetőszilveszterre
Fotó: Kincsem Park
Idén is sztárparádé lesz az Ügetőszilveszteren, mivel a hagyományokhoz hűen a Zenthe Ferenc Emlékversenyben és a Bubik István Emlékversenyben hajtanak a meghívott hírességek, így például Baji Balázs és Urbán Flórián is.
Összesen tíz ügető- és három agárfutam várja az érdeklődőket, akiknek a szórakozását két diszkóhelyszín és Rakonczai Imre koncert is garantálja, de lesz díjlovas- és puszta ötös-, valamint csikós bemutató is.
A helyszínen a belépő ára a felnőtteknek 8, a diákoknak 6 ezer forint, 14 éven aluliaknak pedig ingyenes.