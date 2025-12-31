Darts-vb: Gary Anderson és Gian van Veen is negyeddöntős

A londoni PDC-dartsvilágbajnokság nyolcaddöntőjében Gary Anderson 4:1-re győzött, és ezzel bejutott a legjobb nyolc közé. Gian van Veen is bejutott a negyeddöntőbe miután 4:1-re legyőzte Charlie Manbyt - erről az nso.hu tudósított.

Gary Anderson és Michael van Gerwen parádés első szettet produkált. Mindketten a 97 körüli átlagot hoztak, a kétszeres világbajnok skót négy, a háromszoros vb-első holland két 180-as kört dobott. Szoros csata volt, és a végén brékelő Anderson nyerte a szettet 3–2-re. A második játszma is döntő legig ment, ám ezúttal Anderson kezdhetett. A skót megint jobban koncentrált a végén, és 78 pontos kiszállóval már 2:0-ra vezetett.

A harmadik szett egyértelműen Van Gerwené volt (3–1), ennek legfőbb oka a 116-os körátlag volt. Azonban a negyedik játszmában megint Anderson dobott jobban, és ezzel 3:1-re megint elment. A magas színvonalat jelezte, hogy ekkor mindketten 100 fölött átlagoltak (Van Gerwen: 103.29, Anderson: 101.99).

Az ötödik szettet Anderson kezdte, így Van Gerwennek mindenképpen el kellett vennie riválisa kezdését legalább egyszer, hogy ne búcsúzzon el a világbajnokságtól. 1–1 után a harmadik legben többször volt is erre lehetősége, ám elveszítetet a kiszállócsatát. Így a skót 2–1-re vezetett, tehát már csak egy leg kellett neki a továbbjutáshoz. Anderson 121-ről dobhatott is rá, ám a bullt elhibázta a végén. Csakhogy Van Gerwen sem dobta be a szükséges duplát (D13) – amúgy is csak szenvedett a kiszállókkal az egész meccsen –, és az újabb esélyhez jutó Anderson ekkor már nem hibázott: 25-ről kiszállt, és ezzel 4:1-re megnyerte a mérkőzést!

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON - NYOLCADDÖNTŐ

Charlie Manby (angol, 94.74)–Gian van Veen (holland, 10., 98.48) 1:4 (2–3, 3–1, 1–3, 0–3, 2–3)

Michael van Gerwen (holland, 3., 99.81)–Gary Anderson (skót, 14., 99.10) 1:4 (2–3, 2–3, 3–1, 1–3, 1–3)