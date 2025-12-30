Afrika-kupa: kialakult a legjobb 16 mezőnye

Miután Nigéria 3–1-re legyőzte Ugandát a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája keddi játéknapján, így pontveszteség nélkül jutott tovább a C-csoportból. Tanzánia és Tunézia mérkőzése ki-ki csatának indult, és mindkét csapatnak továbbjutást érő 1–1-gyel ért véget: utóbbinak a döntetlen is elég volt a csoport biztosan nyolcaddöntőt érő második helyéhez, és ha hajszálon múlott is, Tanzánia szintén továbbcsúszott a legjobb harmadik helyezettek egyikeként - tudósított az nso.hu.

Már csak tizenhatan maradtak, közöttük is az egyik esélyes, Nigéria

Nigéria már továbbjutóként lépett pályára, több fontos játékosát pihentette, de így is magabiztosan győzte le Ugandát. Paul Onuachu szerezte meg a vezetést – a Trabzonspor csatára négy év után talált a kapuba válogatott szerelésben –, majd a második félidőben Raphael Onyedika (képünkön középen) duplázott. Uganda akkor már emberhátrányban játszott, Salim Magoola kapus a 16-oson kívüli kezezésért kapott piros lapot az 56. percben.

Tanzánia és Tunézia mérkőzése kevés érdemi eseményt hozott, mindkét csapat sokat hibázott, de végül mindkettő elérte célját. Tunézia számára papírforma volt a továbbjutás, viszont Tanzánia – amely 1980-ban vett részt először az Afrika-kupán, és a mostani a negyedik indulása – először élte túl a csoportkört. A két pont nem túl gazdag termés; a Taifa Stars az első csapat, amelynek ilyen kevéssel sikerült bejutnia a legjobb 16 közé 2019 óta, vagyis amióta 24 válogatott alkotja a kontinenstorna mezőnyét.

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ - 3. FORDULÓ

C-CSOPORT

Tanzánia–Tunézia 1–1 (Salum 48., ill. Garbi 43. – 11-esből)

Uganda–Nigéria 1–3 (Mato 75., ill. Onuachu 28., Onyedika 62., 67.)

Kiállítva: Magoola (56., Uganda)

A csoport végeredménye: 1. Nigéria 9 pont (8–4), 2. Tunézia 4 (6–5), 3. Tanzánia 2 (3–4), 4. Uganda 1 (3–7)

Később

D-CSOPORT

20.00: Benin–Szenegál

20.00: Botswana–Kongói DK

A csoport állása: 1. Szenegál 4 pont (4–1), 2. Kongói DK 4 (2–1), 3. Benin 3, 4. Botswana 0

A hat csoportból az első két-két helyezett, valamint a négy legjobb csoportharmadik jut be a kieséses szakaszba.

A legjobb 16 mezőnye: Algéria, Benin, Burkina Faso, Dél-Afrika, Egyiptom, Elefántcsontpart, Kamerun, Kongói DK, Mali, Marokkó, Mozambik, Nigéria, Szenegál, Szudán, Tanzánia, Tunézia

A MENETREND

Csoportmérkőzések: december 21–31.

Nyolcaddöntő: január 3–6.

Negyeddöntő: január 9–10.

Elődöntő: január 14.

A 3. helyért: január 17.

Döntő: január 18.