Verstappen őszinte nyilatkozata

Annyit érsz, amennyit az utolsó versenyed – szokták mondani a Forma–1-es versenyzők. A vélemények gyors változása a sorozaton belül azonban nem csak a versenyekre, hanem a szezonokra is igaz. Hogy mennyire, azt idén Max Verstappennél és Lando Norrisnál is láthattuk.

A McLaren bajnoka esélyesként sok kritikust és ellenlábast szerzett magának (elég megnézni, hogyan fujolták őt egyes versenyek után), a Red Bull versenyzője eközben sokak véleményét pozitív irányban változtatta meg.

Amikor 2023-ban degeszre nyerte magát, Verstappen nem állt éppen a népszerűségi listák élén. 2025-ben viszont azzal, ahogyan esélytelenként is visszakapaszkodott a bajnoki küzdelembe, sokan álltak mellé. Voltak, akik azért, mert nem szimpatizáltak a McLaren imázsszépítő szemléletmódjával, és inkább Verstappen nyersességét és őszinteségét preferálták. Mások egyszerűen csak ráébredtek, hogy a négyszeres világbajnok a technikai háttértől függetlenül is képes csoda dolgokra a volánnál.

Verstappen a Talking Bull Red Bull-podcastnak elismerte, őt is váratlanul érte a szurkolók reakciója és az a tény, hogy mennyi új követőre és szimpatizánsra tett szert idén.

„Ez meglepő. Persze az esélytelenebb szereppel együtt jár, hogy többen kezdenek szurkolni neked. De közben szerintem végre azt is kezdik meglátni, hogy ki vagyok valójában” – mondta a holland.

Érzése szerint nemcsak azzal nyerte meg sokak szívét, hogy döntötte a papírformát, hanem azzal is, hogy önmagát adta és adja. „Azt kapják, amit látnak, akár jó, akár rossz. Nálam ez működik, ilyen akarok lenni. Nem próbálok hamis képet festeni a paddockban. Egyszerűen nem ilyen vagyok. Amikor az F1-ben nagyon sikeres vagy és elképesztő dolgokat érsz el, nagyon könnyű megfeledkezni erről, de engem körülvesznek olyan emberek, akik megmondják nekem, ha túl furcsán vagy túlzóan viselkedek. Szerencsés vagyok, hogy nagyszerű családom van, valamint remek barátaim” – mondta.

Verstappen lazán kezelte az idei trónfosztását. Amikor Abu-Dzabiban átszelte a célvonalat, ő vigasztalta csapattársait, és jelezte nekik, hogy nem lehetnek csalódottak, mert ő a második féléves fordításuk után a legkevésbé sem az. Úgy érzi, a feltámadásukkal igazán büszkék lehetnek erre az évre. „Ezért sem voltam túl csalódott, amikor átszeltem a célvonalat. A szezon közepén úgy éreztem, egyáltalán nem is vagyok versenyben a bajnokságban.”

„Nem volt nagyszerű az első fele, megvoltak a hullámzások, de a második felét élveztem. Folyamatosan dobogón voltunk, klassz versenyeket nyertünk meg, és csapatként nagyot fordítottunk, amire én magam sem számítottam. Szerintem nem sokan számítottak rá. Nagyon elégedett vagyok a második félévvel.”

Kiemelte, nem érzi az ideit nagy vereségnek vagy kudarcnak. „Amikor folyamatosan harcban vagy a bajnoki címért, és végül két ponttal elveszíted, az nem szép. De az első tizennégy-tizenhat versenyen én nem is gondoltam a bajnokságra, szóval minden, ami ezen felül jött, csak bónusz volt.”

Ez a fajta hozzáállás általában véve is jellemző Verstappenre, aki már sokszor elmondta, hogy őt nem érdeklik a rekordok, és nem célja hét vagy még több bajnoki címet szerezni az F1-ben. „Mindig mondtam, az öt kicsit jobban mutat, de ettől még utána ugyanúgy megyek haza és szabadságra. Az emberek általában túl komolyan veszik az életet. A szakmádban a sikeressé váláshoz fontos jó munkát végezned, de végső soron meddig csinálod ezt? Negyven éves korodig? Még csak nem is ez az átlag. Csak a rendkívüli emberek csinálják ezt addig. Utána viszont még nagyon sok időd van mással foglalkozni az életben, és nem igazán számít, mit csináltál addig.”

„Ötven-hatvan évesen nem igazán fog foglalkoztatni, hogy négyet nyertem-e vagy hetet. Mit változtat ez az életemen? Ettől még ugyanazt az italt fogom rendelni, ugyanazt fogom enni… Nem változtat semmit azon, amit utána csinálok az életben.”

„Ezért is viszonyulok ehhez ilyen lazán. Nem idegeskedek túlzottan emiatt. A stressz nem tesz jót. Korábban meghalsz, ha sokat stresszelsz, szóval én kétszázötven évig fogok élni!” – mosolygott Verstappen – írta meg az M4 sport.