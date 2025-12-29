Szoboszlai csütörtökön visszatérhet

Egy hónapon belül másodszor is megmérkőzik a Leeds Uniteddel a három magyar labdarúgót foglalkoztató Liverpool FC, amely hazai pályán játszik csütörtökön az angol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójában.

A szilveszter miatt egy nap kihagyással, kedden és csütörtökön sorra kerülő fordulóban azok a csapatok találkoznak, amelyek legutóbb a 15. körben, december elején mérkőztek meg egymással. Akkor a Liverpool előbb kétgólos előnybe került a Leeds otthonában, majd a hazaiak egyenlítése után Szoboszlai Dominik talált a hálóba, ám a házigazdák a 96. percben döntetlenre mentették a meccset.

A két együttest jelenleg 12 hely és 12 pont választja el egymástól a tabellán, a közelmúltbeli formájuk azonban nem mutat ekkora különbséget, hiszen a Leeds öt, a Liverpool hat forduló óta veretlen a Premier League-ben.

A Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató címvédőnek vasárnap, a sereghajtó Wolverhampton ellen 2-1-re megnyert találkozón sárga lapok miatt nélkülöznie kellett Szoboszlait. A magyar válogatott csapatkapitánya csütörtökön újra pályára léphet, Stefan Bajcetic, Endo Vataru, Joe Gomez, Alexander Isak és Giovanni Leoni viszont sérülés miatt továbbra is hiányzik majd a keretből, Mohamed Szalah pedig az egyiptomi válogatottal az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel.

A Leeds legutóbb több mint három évvel ezelőtt, 2022 októberében lépett pályára az Anfield Roadon, akkor 2-1-re győzött.

A klubvilágbajnok Chelsea kedden a Bournemouth-t fogadja, a listavezető Arsenal pedig a harmadik helyezett Aston Villát látja vendégül. December 6-án Birminghamben a hazaiak győztek 2-1-re, a 19. forduló rangadóját pedig annak tudatában várják, hogy legutóbbi 11 tétmérkőzésüket megnyerték, és londoni sikerükkel pontszámban utolérik ellenfelüket a tabellán.

A két élcsapat között a Manchester City helyezkedik el, amely csütörtök este a hetedik Sunderland vendége lesz.

Premier League, 19. forduló:

kedd:

Burnley-Newcastle United 20.30

Chelsea-Bournemouth 20.30

West Ham United-Brighton 20.30

Nottingham Forest-Everton 20.30

Arsenal-Aston Villa 21.15

Manchester United-Wolverhampton Wanderers 21.15

csütörtök:

Crystal Palace-Fulham 18.30

Liverpool FC-Leeds United 18.30

Brentford-Tottenham Hotspur 21.00

Sunderland-Manchester City 21.00

A tabella:

1. Arsenal 18 33-11 – 42 pont

2. Manchester City 18 43-17 – 40 pont

3. Aston Villa 18 29-19 – 39 pont

4. Liverpool FC 18 30-26 – 32 pont

5. Chelsea 18 30-19 – 29 pont

6. Manchester United 18 32-28 – 29 pont

7. Sunderland 18 20-18 – 28 pont

8. Brentford 18 28-26 – 26 pont

9. Crystal Palace 18 21-20 – 26 pont

10. Fulham 18 25-26 – 26 pont

11. Tottenham Hotspur 18 27-23 – 25 pont

12. Everton 18 18-20 – 25 pont

13. Brighton 18 26-25 – 24 pont

14. Newcastle United 18 23-23 – 23 pont

15. Bournemouth 18 27-33 – 22 pont

16. Leeds United 18 25-32 – 20 pont

17. Nottingham Forest 18 18-28 – 18 pont

18. West Ham United 18 19-36 – 13 pont

19. Burnley 18 19-34 – 12 pont

20. Wolverhampton Wanderers 18 10-39 – 2 pont