Tomori Zsuzsanna távozott a Ferencvárostól

A játékos két időszakban, összesen kilenc idényen át erősítette a Ferencvárost

MH/ MTI
 2025. december 29. hétfő. 20:14
Frissítve: 2025. december 30. 8:02
Tomori Zsuzsanna távozott a Magyar Kupa-címvédő Ferencváros női kézilabdacsapatától.

Tomori Zsuzsanna elhagyta a Ferencváros női kézilabdacsapatát
Fotó: AFP/Ritzau Scanpix/Claus Fisker

Az FTC honlapjának hétfői beszámolója szerint a jelenlegi idényben a korábbinál kevesebb szerep jutott a pályán a védekezőspecialistának, ezért a klub kezdeményezte szerződése felbontását, amelyet Tomori elfogadott.

A játékos két időszakban, összesen kilenc idényen át erősítette a Ferencvárost, amelyben 327 mérkőzésen 1069 gólt szerzett. A bajnokságot és a KEK-et kétszer, a Magyar Kupát háromszor nyerte meg, egyszer pedig Bajnokok Ligája-ezüstérmes lett.

