2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Tapad az élmezőnyre az AS Roma

A "farkasok" 3-1-re legyőzték a vendég Genoát

MH
 2025. december 30. kedd. 6:53
Megosztás

Az olasz labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának hétfői zárómérkőzésén a negyedik fővárosiak a sikerükkel továbbra is három pont hátránnyal követik az éllovas Internazionalét, kettővel a második AC Milant, eggyel a címvédőként harmadik Napolit.

Tapad az élmezőnyre az AS Roma
Az AS Roma hozta a papírformát
Fotó: Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Serie A, 17. forduló: AS Roma-Genoa 3-1 (3-0), vasárnap játszották: Bologna-Sassuolo 1-1 (0-0), Atalanta-Internazionale 0-1 (0-0), AC Milan-Hellas Verona 3-0 (1-0), Cremonese-Napoli 0-2 (0-2), szombaton játszották: Pisa-Juventus 0-2 (0-0), Lecce-Como 0-3 (0-1), Torino-Cagliari 1-2 (1-1), Udinese-Lazio 1-1 (0-0), Parma-Fiorentina 1-0 (0-0).

A tabella: 1. Internazionale 36 pont, 2. AC Milan 35, 3. SSC Napoli 34, 4. AS Roma 33, 5. Juventus 32...17. Genoa 14...20. Fiorentina 9.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink