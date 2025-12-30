Sport
Tapad az élmezőnyre az AS Roma
A "farkasok" 3-1-re legyőzték a vendég Genoát
Az AS Roma hozta a papírformát
Fotó: Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Serie A, 17. forduló: AS Roma-Genoa 3-1 (3-0), vasárnap játszották: Bologna-Sassuolo 1-1 (0-0), Atalanta-Internazionale 0-1 (0-0), AC Milan-Hellas Verona 3-0 (1-0), Cremonese-Napoli 0-2 (0-2), szombaton játszották: Pisa-Juventus 0-2 (0-0), Lecce-Como 0-3 (0-1), Torino-Cagliari 1-2 (1-1), Udinese-Lazio 1-1 (0-0), Parma-Fiorentina 1-0 (0-0).
A tabella: 1. Internazionale 36 pont, 2. AC Milan 35, 3. SSC Napoli 34, 4. AS Roma 33, 5. Juventus 32...17. Genoa 14...20. Fiorentina 9.