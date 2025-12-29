Sport
Somogyi tripla duplája győzelmet ért
Kaposváron nyert a címvédő Szolnok
A másik esti találkozón a legutóbb bajnoki ezüstérmes Falco nagyon sima, majdnem 30 pontos különbségű győzelmet aratott otthon az Oroszlány felett.
Eredmény (a magyar szövetség honlapja alapján): Kometa-KVGY Kaposvári KK - NHSZ-Szolnoki Olajbányász 86-92 (19-29, 30-20, 20-16, 17-27)
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - MVM-OSE Lions 112-84 (27-19, 23-15, 27-24, 35-26)
Endo Plus Service-Honvéd - DEAC 87-79 (27-24, 22-17, 21-16, 17-22)
Alba Fehérvár-Sopron KC 95-77 (21-20, 30-6, 24-29, 20-22)
A tabella: 1. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 27 pont, 2. Falco-Vulcano Eneregia KC Szombathely 25, 3. Alba Fehérvár 23, 4. Endo Plus Service-Honvéd 22, 5. Kometa-KVGY Kaposvári KK 22...12. OSE Lions 17...14. Szeged 16.