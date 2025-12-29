Magabiztosan győzött a Győr és a Fehérvár is

Az idén a Bajnokok Ligájában is aranyérmes győriek a Vasas otthonában - 18-5-ös első játékrész után - ellenfelüknél kétszer több gólt szerezve diadalmaskodtak, míg a székesfehérváriak odahaza nyertek 29-17-re a Kozármisleny ellen úgy, hogy már a szünetben tízzel vezettek.