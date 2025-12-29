2026. január 8., csütörtök

Sport

Sport

Magabiztosan győzött a Győr és a Fehérvár is

A női kézilabda NB I hétfői játéknapján történt

 2025. december 29. hétfő. 20:58
Frissítve: 2025. december 30. 8:00
Az idén a Bajnokok Ligájában is aranyérmes győriek a Vasas otthonában - 18-5-ös első játékrész után - ellenfelüknél kétszer több gólt szerezve diadalmaskodtak, míg a székesfehérváriak odahaza nyertek 29-17-re a Kozármisleny ellen úgy, hogy már a szünetben tízzel vezettek.

Fotó: Facebook/Vasas Kézilabda

A fővárosi összecsapáson az ETO-ból a norvég Emilie Hovden tíz lövéséből nyolcszor volt eredményes, míg Szemerey Zsófi 17 kísérletből 12-szer védeni tudott.

Az Albából az ukrán Tamara Smbatian volt a legeredményesebb hat góllal, míg Hadfi Gréta 62,5 százalékos hatékonysággal védett a hazai kapuban.

Női NB I: Vasas SC-Győri Audi ETO KC 16-32 (5-18), Alba Fehérvár KC-Kozármisleny KA 29-17 (16-6).

A tabella: 1. Győri Audi ETO KC 18 pont, 2. FTC-Rail Cargo Hungaria 16, 3. DVSC Schaeffler 16, 4. MOL Esztergom 13, 5. Alba Fehérvár KC 12...11. Vasas SC 5...14. Kozármisleny KA 0.

