Sport
Magabiztosan győzött a Győr és a Fehérvár is
A női kézilabda NB I hétfői játéknapján történt
A fővárosi összecsapáson az ETO-ból a norvég Emilie Hovden tíz lövéséből nyolcszor volt eredményes, míg Szemerey Zsófi 17 kísérletből 12-szer védeni tudott.
Az Albából az ukrán Tamara Smbatian volt a legeredményesebb hat góllal, míg Hadfi Gréta 62,5 százalékos hatékonysággal védett a hazai kapuban.
Női NB I: Vasas SC-Győri Audi ETO KC 16-32 (5-18), Alba Fehérvár KC-Kozármisleny KA 29-17 (16-6).
A tabella: 1. Győri Audi ETO KC 18 pont, 2. FTC-Rail Cargo Hungaria 16, 3. DVSC Schaeffler 16, 4. MOL Esztergom 13, 5. Alba Fehérvár KC 12...11. Vasas SC 5...14. Kozármisleny KA 0.