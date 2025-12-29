2026. január 8., csütörtök

Előd

Lautaro Martínez góljával győzött az Internazionale Bergamóban

Egygólos idegenbeli siker

MH/MTI
 2025. december 29. hétfő. 6:53
Frissítve: 2025. december 29. 9:27
A listavezető Internazionale 1-0-s győzelmet aratott az Atalanta vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén.

Lautaro Martinez labdája már az Atalanta kapujában, indulhat az ünneplés
Fotó: NurPhoto via AFP/Alessio Morgese

A milánói kék-feketék győztes találatát a góllövőlistát vezető világbajnok argentin csatár, Lautaro Martínez szerezte a 65. percben.

Serie A, 17. forduló: Bologna-Sassuolo 1-1 (0-0), Atalanta-Internazionale 0-1 (0-0), korábban: AC Milan-Hellas Verona 3-0 (1-0), Cremonese-Napoli 0-2 (0-2), szombaton játszották: Pisa-Juventus 0-2 (0-0), Lecce-Como 0-3 (0-1), Torino-Cagliari 1-2 (1-1), Udinese-Lazio 1-1 (0-0), Parma-Fiorentina 1-0 (0-0), hétfőn játsszák: AS Roma-Genoa 20.45.

A tabella: 1. Internazionale 36 pont, 2. AC Milan 35, 3. SSC Napoli 34, 4. Juventus 32, 5. AS Roma 30, 6. Como 27...10. Atalanta 22...20. Fiorentina 9.

