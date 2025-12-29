Sport
Lautaro Martínez góljával győzött az Internazionale Bergamóban
Egygólos idegenbeli siker
A milánói kék-feketék győztes találatát a góllövőlistát vezető világbajnok argentin csatár, Lautaro Martínez szerezte a 65. percben.
Serie A, 17. forduló: Bologna-Sassuolo 1-1 (0-0), Atalanta-Internazionale 0-1 (0-0), korábban: AC Milan-Hellas Verona 3-0 (1-0), Cremonese-Napoli 0-2 (0-2), szombaton játszották: Pisa-Juventus 0-2 (0-0), Lecce-Como 0-3 (0-1), Torino-Cagliari 1-2 (1-1), Udinese-Lazio 1-1 (0-0), Parma-Fiorentina 1-0 (0-0), hétfőn játsszák: AS Roma-Genoa 20.45.
A tabella: 1. Internazionale 36 pont, 2. AC Milan 35, 3. SSC Napoli 34, 4. Juventus 32, 5. AS Roma 30, 6. Como 27...10. Atalanta 22...20. Fiorentina 9.