Egy labdával kapott ki régi-új edzőjével Szegeden az Atomerőmű

A férfi kosárlabda élvonal hétfői játéknapja arról is emlékezetes marad, hogy nagy verést kapott a Körmend

MH/MTI
 2025. december 29. hétfő. 21:59
Frissítve: 2025. december 30. 7:58
A legutóbb bronzérmes Atomerőmű három ponttal kikapott a kieséstől fenyegetett Szeged vendégeként. A Tisza partiak kispadján ezen a mérkőzésen tért vissza a csapathoz Kosztasz Flevarakisz: a görög vezetőedző - aki júniusban családi okokból távozott - az északmacedón Aleksandar Joncevskit váltotta szombaton, így egyelőre mindössze néhány edzést vezényelt a keretnek.

Súlyos vereségbe szaladt bele a szebb napokat látott Egis Körmend
Fotó: Facebook/Egis Körmend Hivatalos

A játéknap másik mérkőzésén a negyedik győzelmét szerző Pécs a 23 pontos amerikai Kyle Vinales, illetve a 19 pontot szerző bosnyák Ibrahim Durmo vezérletével meglepően simán, 30 ponttal verte a Körmendet, amelyet így oda-vissza legyőzött a mostani idényben.

Eredmények: SZTE-Szedeák - Atomerőmű SE 76-73 (16-14, 23-23, 17-20, 20-16)

NKA Universitas Pécs-Egis Körmend 106-76 (30-15, 28-23, 27-13, 21-25)

A tabella: 1. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 27 pont, 2. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 25, 3. Alba Fehérvár 23, 4. Endo Plus Service-Honvéd 22, 5. Kometa-KVGY Kaposvári KK 22, 6. Atomerőmű SE 21, 7. Sopron KC 21, 8. Egis Körmend 21, 9. DEAC 21, 10. NKA Universitas Pécs 18, 11. Zalakerámia ZTE KK 18, 12. SZTE-Szedeák 18, 13. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 17, 14. MVM-OSE Lions 17.

