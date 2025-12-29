Egy labdával kapott ki régi-új edzőjével Szegeden az Atomerőmű

A legutóbb bronzérmes Atomerőmű három ponttal kikapott a kieséstől fenyegetett Szeged vendégeként. A Tisza partiak kispadján ezen a mérkőzésen tért vissza a csapathoz Kosztasz Flevarakisz: a görög vezetőedző - aki júniusban családi okokból távozott - az északmacedón Aleksandar Joncevskit váltotta szombaton, így egyelőre mindössze néhány edzést vezényelt a keretnek.