Előd

Otthon gyógyul tovább Bardóczky Kornél

MH
 2025. december 28. vasárnap. 14:23
Bardóczky Kornél elhagyhatta a kórházat, miután szenteste autóbalesetet szenvedett. Szerencsére a bordatörést elkerülte, de a teljes felépülés hosszabb időt vesz igénybe.

Bardóczky Kornélt kiengedték a kórházból
Fotó: Getty Images via AFP/ITF/Minas Panagiotakis

A Davis-kupa kapitányt kiengedték a kórházból a december 24-i brutális autóbalesete után.

„Nagyon köszönöm azt a rengeteg SMS, Viber, WhatsApp és Messenger üzenetet, valamint a tenisz szövetség oldalán küldött jókívánságokat és bíztató szavakat, tényleg nagyon jól esik, hogy mennyien aggódtak értem! Biztos vagyok benne, hogy ez a rengeteg pozitív energia sokat segít a mielőbbi teljes felépülésben!
Még egyszer nagyon köszönöm, Tatabányán találkozunk!” - nyilatkozott Bardóczky Kornél a Magyar Tenisz Szövetség közösségi oldalán.

