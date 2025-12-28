Otthon gyógyul tovább Bardóczky Kornél

A Davis-kupa kapitányt kiengedték a kórházból a december 24-i brutális autóbalesete után.



„Nagyon köszönöm azt a rengeteg SMS, Viber, WhatsApp és Messenger üzenetet, valamint a tenisz szövetség oldalán küldött jókívánságokat és bíztató szavakat, tényleg nagyon jól esik, hogy mennyien aggódtak értem! Biztos vagyok benne, hogy ez a rengeteg pozitív energia sokat segít a mielőbbi teljes felépülésben!

Még egyszer nagyon köszönöm, Tatabányán találkozunk!” - nyilatkozott Bardóczky Kornél a Magyar Tenisz Szövetség közösségi oldalán.

