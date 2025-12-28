Álomtizenegy öt PSG-játékossal

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet vasárnap közzétett tablóján a párizsi alakulat teljes védősora mellett a középpálya bal oldalán a portugál Vitinha, a jobbszélső posztján pedig a francia Ousmane Dembélé, az idei aranylabdás kapott helyet az idei sportági szupertizenegyben.

A hátsó alakzatot a kapuban az ex-PSG-s, jelenleg a Manchester City hálóját őrző olasz Európa-bajnok, Gianluigi Donnarumma, a két szélen a portugál Nuno Mendes és a marokkói Asraf Hakimi, középen pedig Willian Pacho, az ecuadori válogatott hátvéd alkotja.

A középpályán Vitinha mellett a spanyol bajnoki címvédő FC Barcelonából Pedri és a katalánoknál elsősorban szélsőként foglalkoztatott Lamine Yamal szerepel még, elöl pedig Dembélén kívül balszélsőként a Real Madridot erősítő francia világbajnok Kylian Mbappé, a gólokat a Manchester Cityben és a norvég válogatottban is ontó Erling Haaland, valamint a Bayern München ugyancsak termékeny angol válogatott csatára, Harry Kane tagja az IFFHS ez évi álomcsapatának.