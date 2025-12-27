Sokáig fölényben volt a Chelsea, mégis kikapott

Az Aston Villa 2-1-re győzött a Chelsea vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának a szombati játéknapján.

A tabella harmadik helyezettje, az Aston Villa sorozatban tíz győztes tétmérkőzés után látogatott a klubvilágbajnok otthonába.

A londoniak egy szöglet után szerezték meg a vezetést az első félidőben Joao Pedro révén. A találkozón a Kékek a 60. percig óriási fölényben játszottak, ekkor Umay Emery hármas cseréje után megváltozott a játék képe.

Három percen belül a birminghamiek Ollie Watkins révén előbb kiegyenlítettek, majd – ugyancsak a 29 éves csatár fejesével – öt perccel a találkozó vége előtt 2-1-re fordítottak, és megszerezték a győzelmet.

Emery együttese a harmadik helyen zárja az évet, közvetlenül a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool előtt.