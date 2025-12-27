2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Még nem dőlt el az orosz zászló és himnusz sorsa

Továbbra is kérdéses az orosz sakkozók nemzeti szimbólumai visszaadása

MH/ MTI
 2025. december 27. szombat. 14:07
Megosztás

A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) még nem kapott választ a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól (NOB) az orosz sakkozók nemzeti szimbólumai visszaadásának ügyében.

Még nem dőlt el az orosz zászló és himnusz sorsa
Arkagyij Dvorkovics, a FIDE elnöke
Fotó: NurPhoto via AFP/Noushad Thekkayil

Erről Arkagyij Dvorkovics, a FIDE elnöke beszélt dohai sajtótájékoztatóján, amelyet a gyorssakk- és villámsakk-vébé alkalmából tartott a katari fővárosban. A nemzetközi szövetség orosz elnöke egyúttal hangsúlyozta, hogy a konzultációkat a végleges döntésről folytatják a NOB-bal.

A FIDE közgyűlése két hete 61-51 arányban megszavazta az orosz sakkozókkal szembeni összes szankció feloldását, egy másik szavazás eredményeként viszont arra mondott többségi igent, hogy továbbra is semleges zászló alatt versenyezhessenek. A kettős voksolás után Dvorkovics úgy fogalmazott: "mindkét eredmény jogszerű és érvényes, de még konzultálni fogunk a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal a végső döntés meghozatala érdekében".

Az orosz sakkozók a katari vébén is a FIDE zászlója alatt szerepelnek.

A pénteken kezdődött dohai világbajnokságon, ahol vasárnap gyorssakkban, kedden pedig villámsakkban hirdetnek végeredményt, öt magyar vesz részt.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink