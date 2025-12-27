Dopping 2024: nőtt a tesztelés, maradt a helyzet

A WADA most közzétett dokumentuma szerint a globálisan elemzett minták száma a 2023-as 288 865-ről tavaly 297 965-re, vagyis 3,2 százalékkal emelkedett. Az összesített adat magában foglalja a verseny közben és versenyen kívül vizelettel, vérrel, beszáradt vérfoltokkal gyűjtött és a biológiai útlevéllel kapcsolatos mintákat egyaránt, továbbá az úgynevezett atipikus eredményeket is, amelyek további vizsgálatot és nyomon követést igényelnek, mielőtt szabálysértésnek minősülnének.

Az atipikus eredmények globális százalékos aránya gyakorlatilag változatlan maradt, a 2023-as 0,80 százalékról 2024-re 0,78 százalékra változott. A múlt évben a szakemberek 31 003 vér- és beszáradt vérfoltmintát elemeztek, szemben az előző esztendei 27 606-tal. A növekedési hormon kimutatását célzó tesztek száma is jelentősen emelkedett: tavaly 72 259 mintát dolgoztak fel, szemben a 2023-ban feljegyzett 58 549-cel.

Ami a nemzetenkénti „rangsort” illeti, 2022 és 2023 után 2024-ben is India bizonyult a legtöbb doppingesetet produkáló országnak. A WADA jelentése szerint a doppingvétségek globális listájának éllovasánál az Indiai Nemzeti Doppingellenes Ügynökség tavaly összesen 7113 vizelet- és vérmintát gyűjtött, ezek közül 260 adott pozitív eredményt. Sportágak szerint 2024-ben az ázsiai ország atlétikája szolgáltatta a legtöbb pozitív esetet 76-tal, ezt követte a súlyemelés 43-mal és a birkózás 29-cel. Franciaország lett a második legtöbb pozitív esettel rendelkező ország (91 eset), utána jön Olaszország (85) harmadikként, majd Oroszország és az Egyesült Államok következik (76-76) megelőzve Németországot (54) és Kínát (43).