Vas negyedik a szezonbeli első vk-futamán

Az SD Worx-Protime magyar bringása kedden – másfél hónap kihagyás után – idei legjobb eredményét elérve a második helyen végzett a Heusden-Zolderben rendezett viadalon, karácsony második napján pedig ebben az idényben először állt rajthoz vk-versenyen.

Száraz pálya és erős mezőny alakította a pénteki verseny képét Gaverében, Vas a második sorból vágott neki a technikás lejtmenetekkel és nehéz emelkedőkkel tarkított pályának. Az első kör végén a 11. helyen állt, kerékpárcsere után innen kezdett zárkózásba és sorra előzte le riválisait. A hatkörös verseny kétharmadánál már a hatodik pozícióban tekert és végül – akárcsak tavaly – negyedik lett. A hátránya 38 másodperc volt a győztes Lucinda Brand mögött, a holland klasszis idei 16. versenyén – két második hely mellett – a 14. sikerét ünnepelhette.

A magyar bajnok Bruchner Regina a 40. lett.

Eredmény, vk, Gavere (a procyclingstats alapján): 1. Lucinda Brand (holland, Baloise Glowi Lions) 48:26 perc 2. Amandine Fouquenet (francia, Arkéa – B&B Hotels) 15 másodperc hátrány 3. Puck Pieterse (holland, Fenix-Deceuninck) 19 mp h. 4. Vas Blanka (SD Worx-Protime) 38 mp h. ...40. Bruchner Regina (MVM VESC) 5:46 perc hátrány