Rabb Krisztián jövőre is nagy célokat tűz ki maga elé

„Sikerült felülmúlnom az elvárásaimat"

MH/ MTI
 2025. december 25. csütörtök. 15:54
A csapatban olimpiai és világbajnoki ezüstérmes kardozó Rabb Krisztián úgy érzi, az idei évben sikerült felülmúlni saját elvárásait, de jövőre is nagy célokat tűz ki maga elé.

Rabb Krisztián
Fotó: MH/Török Péter

Az M4 Sportnak a 24 éves sportoló elmondta a párizsi játékokat követő évben az volt a célja, hogy egyéniben is egyre feljebb lépjen, ez sikerült is neki, hiszen májusban Szöulban Grand Prix-versenyt nyert, decemberben Orléans-ban pedig világkupa-viadalon is diadalmaskodott. Mindeközben csapatba Európa-bajnoki címet és világbajnoki ezüstöt ünnepelhetett.

„Sikerült felülmúlnom az elvárásaimat, és ezzel a lendülettel szeretnék belemenni a következő esztendőbe is” - fogalmazott Rabb Krisztián, aki megjegyezte, egyéniben nagy lendületet adott neki az első nagy nemzetközi siker, azóta sokkal könnyedebben tud vívni a világ legjobbjai ellen.

Hozzátette, szeret mindig nagy célokat kitűzni maga elé, így 2026-ban szeretne címet védeni a csapattal az Európa-bajnokságon, és a világbajnokság is győzelemben gondolkodik.

