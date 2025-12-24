Szoboszlai nehéz helyzetbe hozta a Liverpoolt

Papíron a legkönnyebb meccs vár a Liverpoolra, mégis szükség lett volna a Wolverhampton ellen Szoboszlai Dominikra is. A rivális 17 meccs alatt mindössze két pontot szerzett, utolsó helyen áll a tabellán, ellenük kötelező szombaton a győzelem.

Az biztos, hogy a remélt sikerhez Szoboszlai Dominik nem tehet hozzá, ő ötödik sárga lapja után ki kell, hogy hagyja a meccset. Arne Slot vezetőedző noha nem mondta ki játékosa nevét, utalt ara, hogy még nehezebb helyzetbe hozta a Vörösöket.

Liverpoolban éppen a középpályáról és a támadósorból estek ki emberek. Mohamed Szalah az Afrika-kupán szerepel, Alexander Isakot lábtörése után már meg is műtötték, hónapokig nem játszhat. Szoboszlai Dominik pedig eltiltás miatt nem lehet ott társaival az Anfielden. Nem véletlen, hogy a vezetőedző is nehéz helyzetről beszélt.

„Kezdünk elfogyni. Annak mondjuk örülök, hogy Florian Wirtz egyre jobb formában van, de valljuk be, rá is ráférne a pihenés. Egy ideális helyzetben most lehet, hogy pihenhetne. De ez most nem az a szituáció, játszania kell” - mondta Slot, utalva arra, hogy elfogytak elölről az emberei, s most Szoboszlai sem tud segíteni.

Érdekesség, hogy a Liverpool keddi edzéséről tucatnyi kép jelent meg a klub közösségi felületein. A máskor kiemelt helyen szereplő magyar labdarúgó most mindössze egyetlen képkockán tűnik fel, és csak a háttérben. Az edzésvideókon is mindössze egy alkalommal szerepel. Ez azért is lehet, mert ő nem lesz aktív részese a következő meccsnek, írja a Ripost.