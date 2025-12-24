2026. január 8., csütörtök

Elhunyt a müncheni olimpia kalapácsvető bajnoka

Edzőként ő készítette fel a szovjet kalapácsvetőket

MH/MTI
 2025. december 24. szerda. 13:01
Meghalt Anatolij Bondarcsuk, az 1972-es müncheni olimpia kalapácsvető bajnoka.

Elhunyt a müncheni olimpia kalapácsvető bajnoka
Anatolij Bondarcsuk (Szovjetunió) az 1972-es a müncheni olimpiai játékokon
Fotó: AFP/EPU

Nyolcvanöt éves korában a kanadai Kamloopsban hunyt el.

Az Ukrajnában született Bondarcsuk a Szovjetunió színeiben 75,50 méteres olimpiai rekorddal nyert 1972-ben, míg az 1976-os ötkarikás játékokon bronzérmet érdemelt ki. Európa-bajnokságon 1969-ben diadalmaskodott, s négyszer nyert országos bajnokságot.

Edzőként ő készítette fel a szovjet kalapácsvetőket az 1980-as és az 1988-as olimpiára.

