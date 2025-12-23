Veszélyben Neymar vb-szereplése?

Klubja, a Santos FC megerősítette, hogy a beavatkozás sikeres volt, és a bal térdben lévő meniszkuszt hozták rendbe. Az operációt a brazil válogatott orvosa, dr. Rodrigo Lasmar végezte el Belo Horizontéban.

Újabb térdműtéte miatt legalább egy hónapig nem rúghat labdába a brazil Neymar

Amint a 33 éves csatár elhagyhatja a kórházat, azonnal megkezdi a rehabilitációt, és várhatóan egy hónapig lesz harcképtelen.

A felépülés mellett a Bajnokok Ligája-győztes játékos fontos döntés előtt is áll, hiszen december 31-én lejár a szerződése a Santosszal. A klubvezetőség bízik benne, hogy Neymar náluk marad, és legalább a nyári világbajnokság végéig hosszabbít.

A vb-szereplés továbbra is a korábban a Barcelonában, a Paris Saint-Germainnél és az al-Hilalnál is megfordult futballista célja, noha a májusban kinevezett szövetségi kapitány, Carlo Ancelotti még nem hívta meg keretébe.