Sport

Távozik az Újpest román szélsője

George Ganea szögletéből szerezte a győztes gólt Joao Nunes

MH/MTI
 2025. december 23. kedd. 23:53
Frissítve: 2025. december 24. 8:53
Távozik a labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC román szélsője, George Ganea.

Távozik az Újpest román szélsője
George Ganea tavaly tavasszal súlyos térdsérülést szenvedett, emiatt közel egy évet kihagyott
Fotó: NurPhoto via AFP/Alex Nicodim

A lila-fehérek kedden közleményben jelentették be, hogy közös megegyezéssel bontottak szerződést a légióssal.

Ganea 2023 nyarán szerződött Újpestre, 37 tétmérkőzésen lépett pályára, és négy gólpassza volt. Tavaly tavasszal súlyos térdsérülést szenvedett, emiatt közel egy évet kihagyott.

Vasárnap a sereghajtó Kazincbarcika elleni találkozón az ő szögletéből szerezte a győztes gólt Joao Nunes.

