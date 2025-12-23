Szerződést hosszabbított klasszis vívóival a BVSC

Az olimpiai bajnok párbajtőröző, Andrásfi Tibor és három világbajnok kardozó, Márton Anna, Pusztai Liza és Szűcs Luca is meghosszabbította szerződését a BVSC-vel.

A zuglói klub kedden arról számolt be, hogy a sportolók a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig kötelezték el magukat.

„Egyértelmű volt, hogy maradni szeretnék! Gyerekkorom óta a BVSC a második otthonom, nagyon jól érzem itt magam. Az egyesület mindenben támogat és érzem a megbecsülésüket, amit a jövőben is sok szép eredménnyel szeretnék meghálálni” – nyilatkozta a tavaly Párizsban csapatban diadalmaskodó, egyéniben negyedik Andrásfi.

„Nálam ez sosem volt kérdés, hogy BVSC-s maradok örökre. Nagyon szeretek itt lenni és nagyon jól esett, hogy kölcsönös ez a bizalom a klub és köztem. Természetesen nem gondolkoztam azon, hogy aláírok” – értékelte a hosszabbítást saját nevelésű Pusztai Liza.

„Mindig is BVSC-s voltam, itt is kezdtem, úgyhogy nagy megnyugvás nekem is, hogy sikerült hosszabbítanunk és így Los Angelesig biztosan tudjuk folytatni a közös munkát. Nagy erőt ad ez a BVSC-s mag is a válogatottban és örülök, hogy az országos bajnokságon nyert aranyéremmel is megmutattuk, mit tudunk” – tette hozzá Szűcs Luca.

Márton Anna műtétek után lábadozik, de jól halad a rehabilitációja, a hétvégi országos bajnokságon már a helyszínen szurkolt a társaknak:

„Nem is volt kérdés, hogy melyik klubban szeretném folytatni és befejezni majd a pályafutásomat. Olyan biztonságban érzem magam és olyan nyugalomban tudom nem csupán a felkészülést, hanem a rehabilitációt is csinálni, ami szerintem minden sportolónak az álma. Úgyhogy nagyon örülök neki” – árulta el a világbajnok kardvívó.