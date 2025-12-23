Magabiztosan hozta az Alba elleni rangadót a Falco

A rangadón a hazaiak 11-4-re elléptek, de az első negyedet már ők mentették döntetlenre. A második játékrészt Perl Zoltánék 8-0-s sorozattal kezdték, és ezúttal nem követték el azt a hibát, hogy felhozzák a riválist, sőt a nagyszünet előtt már 47-35-re is vezettek. A félidőben 50-41 volt az állás, végül a Falco Szombathely 93-73-ra legyőzte vendégét, az Alba Fehérvárt a férfi kosárlabda NB I egyetlen keddi mérkőzésén.

A győztes Szombathely játékosai a férfi kosárlabda NB I 10. fordulójában játszott Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Alba Fehérvár mérkőzés után a szombathelyi Schaeffler Aréna Savariában 2025. december 23-án. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Alba Fehérvár 93-73.

A folytatásban is jól őrizte előnyét a vasi együttes, amelynek csereemberei is tudtak lendíteni a játékon. A záró negyedben még nagyobb lett a különbség, az Alba nem tudott méltó ellenfél lenni.

A hazaiaktól Marchelus Avery 21, Perl Zoltán 20, a vendégektől pedig Isaiah Bigelow 18, Vojvoda Dávid 16 pontig jutott.