2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

A PSG örökös szerződést kínál Luis Enriquének

A tréner jelenlegi megállapodása 2027-ig érvényes

MH/MTI
 2025. december 23. kedd. 21:49
Megosztás

Az idén minden fontos címet begyűjtő Paris Saint-Germain vezetősége „életre szóló” szerződést szeretne kötni a spanyol vezetőedzővel, Luis Enriquével madridi médiainformáció szerint.

A PSG örökös szerződést kínál Luis Enriquének
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain spanyol vezetőedzője
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Az örökös kontraktusra vonatkozó francia ajánlat hírével az AS sportnapilap szolgált.

A tréner jelenlegi megállapodása 2027-ig érvényes.

Az 55 éves Luis Enrique irányításával a PSG eddig két francia bajnokságot és Francia Kupát, egy francia szuperkupát, továbbá Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és Interkontinentális Kupát nyert.

Korábban a szakember a spanyol válogatottnál, az AS Románál, a Celta Vigónál és az FC Barcelonánál dolgozott.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink