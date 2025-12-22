Továbbra is négy pont a Barcelona előnye

A címvédő és éllovas FC Barcelona 2-0-ra nyert a tabellán negyedik Villarreal vendégeként a spanyol futballélvonal 17. fordulójában, vasárnap.

Az FC Barcelona újabb győzelmével biztosította be első helyét a La Liga tabelláján

A katalán együttes sorozatban nyolcadik bajnokiján gyűjtötte be a három pontot, ehhez pedig már bő tíz perc elteltével egy büntetővel közelebb került, és végül úgy kerekedett felül két találattal, hogy a 39. perctől emberelőnyben futballozhatott.

A gránátvörös-kékek négy pont előnnyel várják a jövő év eleji folytatást az üldöző Real Madrid előtt.

La Liga, 17. forduló: Villarreal-FC Barcelona 0-2 (0-1), Girona-Atlético Madrid 0-3 (0-2), további eredmények: Elche-Rayo Vallecano 4-1 (1-0), Real Betis-Getafe 4-0 (1-0), szombaton játszották: Real Madrid-Sevilla 2-0 (1-0), Real Oviedo-Celta Vigo 0-0, Levante-Real Sociedad 1-1 (0-1), Osasuna-Alavés 3-0 (0-0), pénteken játszották: Valencia-Real Mallorca 1-1 (0-1), hétfőn játsszák: Athletic Bilbao-Espanyol 21.00.