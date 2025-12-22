Tavasszal lehet szó az orosz kézilabdacsapatok nemzetközi visszatéréséről

Az orosz kézilabdázók nemzetközi versenyekre való visszatérésének kérdése hivatalosan tavasszal kerülhet szóba - jelentette ki az orosz sportági szövetség (FGR) elnöke.

Az orosz csapat játékosai (piros) az IHF Női Kézilabda-világbajnokságon, Granollersben, 2021. december 15-én. A játéktérre való visszatérésük tavasszal fog eldőlni

Szergej Siskarjov részt vett a nemzetközi szövetség (IHF) vasárnapi tisztújító kongresszusán, amelyen az egyiptomi Hasszan Musztafát újraválasztották a szervezet elnökévé.

"Megvitattuk az orosz válogatottak és klubcsapatok visszatérésének ügyét Musztafával és számos nemzeti szövetség képviselőjével. Az IHF vezetésétől biztosítékot kaptunk arra, hogy hivatalosan is napirendre kerül a kérdés tavasszal, és pozitív visszajelzések érkeztek általánosságban is a nemzetközi porondra való visszatérésünkkel kapcsolatban" - jelentette ki az FGR első embere.

Hozzátette, reményeik szerint mielőbb ott lehetnek ismét az európai és a globális porondon.

A Nemzetközi és az Európai Kézilabda Szövetség 2022-ben, az ukrajnai háború kirobbanása után függesztette fel az orosz csapatok részvételét a nemzetközi eseményeken.