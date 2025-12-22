Szoboszlaiék edzője nem úgy végezte, ahogy szerette volna

Arne Slot, a három magyar játékost foglalkoztató, angol bajnoki címvédő Liverpool FC vezetőedzője nem került a legjobb tízbe a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) év végi szavazásán.

Arne Slot nem került a legjobb tízbe az év végi szavazáson

A lista élére Luis Enrique, a francia bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain mestere került. Az első tízben ott van a német, az olasz és a spanyol bajnoki címvédő vezetőedzője, a Premier League-ből pedig a jelenlegi listavezető Arsenal és a klubvilágbajnok Chelsea szakvezetője is.

A Szoboszlai Dominik mellett immár Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool FC tavasszal megnyerte az angol bajnokságot, jelenleg ötödik a tabellán, a BL alapszakaszában pedig a kilencedik helyen áll.

A női csapatot irányító edzők rangsorában a BL-győztes Arsenal trénere, Renée Slegers végzett az élen.

Az év legjobb - klubcsapatot irányító - edzői az IFFHS-nél:

férfi csapatok:

---------------

1. Luis Enrique (spanyol, Paris Saint-Germain) 222 pont

2. Enzo Maresca (olasz, Chelsea FC) 60

3. Hans-Dieter Flick (német, FC Barcelona) 57

4. Vincent Kompany (belga, Bayern München) 42

5. Mikel Arteta (spanyol, Arsenal) 24

6. Antonio Conte (olasz, SSC Napoli) 21

7. Simone Inzaghi (olasz, Internzionale/al-Hilal FC) 17

8. Xabi Alonso (spanyol, Bayer Leverkusen/Real Madrid) 14

9. Abel Ferreira (portugál, SE Palmeiras) 10

10. Krunoslav Jurcic (horvát, Pyramids FC) és Filipe Luis (brazil, CR Flamengo) 9-9

női csapatok:

------------

1. Renée Slegers (holland, Arsenal) 145 pont

2. Pére Romeu (spanyol, FC Barcelona) 120

3. Sonia Bompastor (francia, Chelsea FC) 97

4. Jonatan Giraldez (spanyol, Washington/Olympique Lyon) 27

5. Vlatko Andonovski (amerikai, Kansas City Current) és Jerry Tshabalala (dél-afrikai, Mamelodi/SC Casablanca) 7-7

7. Pedro Martínez (spanyol, Tigres UANL) 6

8. Oscar Torres (mexikói, Pachuca FC) és Jonas Urias (brazil, Cruzeiro) 5-5

10. Liv Lin (kínai, Vuhan Csianghan) 4